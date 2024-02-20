Хакеры научились красть отпечатки пальцев по звуку касаний экрана

Группа китайских ученых из университетов Гуанчжоу и Вуханя совместно с американскими коллегами из Университета штата Колорадо обнаружила уязвимость, позволяющую хакерам копировать отпечатки пальцев с помощью звука прикосновений к сенсорному экрану. Исследование опубликовано на портале международной конференции по кибербезопасности Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium.

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Атака использует звуковые характеристики касаний пальцами дисплея. Авторы работы утверждают, что им удалось получить частичные отпечатки в 27,9% случаев, в 9,3% они сумели полностью восстановить дактилоскопические данные пользователя.

Источником биометрических данных может быть любое приложение, использующее микрофон устройства, включая Discord, Skype и FaceTime.

Исследователи использовали специальный алгоритм под названием PrintListener для анализа необработанных аудиосигналов от скольжения пальцев по экрану.