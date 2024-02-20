В Apple Music появится функция переноса медиатеки из других сервисов

Apple Music тестирует новую функцию, которая позволяет пользователям импортировать песни и плейлисты в свою библиотеку из конкурирующих стриминговых сервисов вроде Spotify. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Следы этой функции в последней бета-версии Apple Music для Android впервые были обнаружены пользователями форума Reddit. Позже MacRumors удалось самостоятельно подтвердить информацию о разработке этой опции. По данным журналистов, новая функция является результатом сотрудничества Apple с SongShift, сторонним сервисом, который позволяет пользователям переносить свои музыкальные библиотеки и плейлисты между различными платформами.

Новая опция находится на ранней стадии разработки. Об этом говорит как минимум то, что ею на текущий момент могут воспользоваться даже не все бета-тестеры Apple.