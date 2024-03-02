5 гаджетов, которые не стоит покупать с рук

Покупка электронных гаджетов на вторичном рынке — хорошая возможность сэкономить. Но существуют устройства, которая лучше не покупать с рук. Портал howtogeek.com рассказал, каких покупок стоит избегать.

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Гарнитуры VR

Гарнитуры для виртуальной реальности больше не являются ультра-нишевым товаром, однако устройства по-прежнему остаются довольно дорогими. По этой причине перспектива купить гарнитуру на вторичном рынке со скидкой может быть соблазнительной, но стоит помнить о том, что очки, шлемы и прочая периферия — надеваемые предметы. Иными словами, не забывайте о гигиене. Покупку предстоит тщательно продезинфицировать.

Помимо этого, гарнитуры быстро совершенствуются. Если вы хотите взять устройство, скажем, пятилетней давности, то экономия не стоит просадки качества картинки и отслеживания движений.

ПК на Windows 10 без поддержки Windows 11

Многие ПК, даже те, что прекрасно работают, не соответствуют системным требованиям Windows 11. Конечно, есть способы установки ОС и на такие машины, но их нельзя назвать оптимальными: в будущем могут возникнуть проблемы с обновлениями и официальной поддержкой. А это значит, что б/у компьютер, работающий на Windows 10, наверняка не поддерживает Windows 11.

Прежде чем покупать ПК с рук, проверьте, соответствует ли он требованиям Windows 11. Если нет, то помните, что официальная поддержка Windows 10 прекращается 10 октября 2025.

Дроны

Дроны — дорогое удовольствие, особенно если вы ищете что-то с хорошей камерой и функциями. Многие энтузиасты выкладывают свои старые устройства на продажу, когда выходят новые модели, и со стороны это выглядит как хороший способ купить качественный дрон по низкой цене. Проблема в том, что б/у дроны обладают примерно теми же проблемами, что и автомобили. Не факт, что вы получите точную информацию о «пробеге» мотора, авариях или внештатном техобслуживании дрона. Хотя в некоторых случаях вы можете попросить продавца показать записи полетов — это способно сильно повлиять на цену.

Гаджеты без заменяемых батарей

Несмотря на то, что новые технологии литиевых батарей продлевают срок службы аккумуляторов, все они так или иначе остаются расходными материалами. Если батарею нельзя поменять своими руками или по разумной цене, то и все остальное устройство можно списывать в категорию расходников. Некоторые гаджеты, вроде iPhone и MacBook, позволяют проверить состояние батареи и количество циклов зарядки, прежде чем вы их купите. Но эта привилегия доступна не всегда — таких гаджетов.

Жесткие диски и SSD