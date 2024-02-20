Xiaomi еще больше усложнила перепрошивку своих смартфонов

Xiaomi внесла изменения в процесс перепрошивки своих смартфонов, что может вызвать неудобства для любителей кастомок.

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Теперь пользователи должны подавать заявку на разблокировку загрузчика вручную и только в определенные часы, после чего ожидать одобрения от сотрудника бренда.

Новые правила уже действуют в Китае для устройств на базе HyperOS. Заявку можно подать только два раза в неделю — в понедельник и четверг с 10:00 до 16:00 по местному времени. Ранее этот процесс был более удобным и автоматизированным.

Помимо этого, после разблокировки загрузчика, смартфон больше не будет получать официальные OTA-обновления Android.

Новое ограничение пришло после ряда других, включая условие наличия аккаунта Xiaomi старше 30 дней и ограничение на количество разблокированных устройств в год.