В Крыму объявили награду за поимку опасного морского хищника

Глава Алтушинского аквариума Виктор Жиленко объявил вознаграждение за поимку опасного средиземноморского хищника групера, которого обнаружили в Черном море. Как сообщает РИА Новости, накануне рыбаки выловили двух таких рыб у берегов Крыма — их забрали и поселили в аквариум.

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По словам Жиленко, груперы угрожают черноморским рыбам, поскольку способны уничтожить всю кормовую базу, а соперников в этом море у них нет.

«Груперы вырастают до 50 сантиметров, а некоторые их братья — до 2 метров. Так что объявляю охоту на этого незваного гостя. Каждому, кто поймает и принесет этого хищника к нам, полагается премия 5 тысяч рублей», — заявил директор аквариума.