Названы приложения, больше всего расходующие заряд батареи смартфона

Эксперты сайта DxOMark опубликовали рейтинг приложений, наиболее сильно влияющих на заряд батареи смартфона.

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Самые ресурсоемкие приложения были разделены на несколько категорий в зависимости от функций, которые они предлагают.

К самым требовательным приложениям для переписок относятся SMS, Facebook Messenger (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Snapchat Chat, Instagram Chat (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и WhatsApp. Примечательно, что эти программы сильнее расходуют батарею флагманских гаджетов, нежели бюджетных.

Среди самых требовательных приложений для просмотра коротких видео — Instagram Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), Facebook Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), YouTube Shorts, Tiktok и Snapchat Spotlight.

Самые ресурсоемкие программы для просмотра потокового видео: Prime Video, Disney, YouTube и Netflix.

Среди причин, влияющих на разряд аккумулятора, эксперты отнесли несколько факторов: постоянный поиск сотовой связи, активная работа в фоновом режиме, активные уведомления и работа служб определения местоположения, включая GPS.