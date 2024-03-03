Как понять, что пришла пора обновлять Mac: 5 признаков

Mac — надежное устройство и хорошая инвестиция, которая способна прослужить многие годы. Но рано или поздно вам все равно понадобится апгрейд. Портал howtogeek.com рассказал, как понять, что пришла пора обновляться.

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Машина не получает обновления

После остановки обновлений на Mac есть несколько вариантов дальнейших действий, но самый надежный для большинства пользователей — это приобрести новый. Хорошая новость в том, что, к моменту, когда Mac перестанет получать обновления, он уже будет достаточно старым.

Apple выпускает два типа системных обновлений. Апгрейд открывает пользователям доступ к новой версии macOS — патчи этого типа выходят (как правило) в течение пяти лет. Например, MacBook Air 2018 года может запустить Sonoma 2023-го.

Другой тип обновлений — это улучшения безопасности и «заплатки» для ошибок. Apple поддерживает три последние версии macOS; если Sonoma — ваш последний апгрейд, то, скорее всего, вы будете получать обновления до сентября 2027 года, почти до выхода macOS 17.

Приложения не запускаются

До того, как Mac перестанет получать обновления, вы можете столкнуться с другой проблемой — невозможностью запустить те или иные программы. Причина может крыться в недостатке оперативной памяти. Apple не дает базовым моделям много RAM: самая дешевая версия MacBook Air перешла с 4 ГБ на 8 ГБ в 2017 году — и за семь лет ситуация не поменялась.

8 ГБ может хватить многим пользователям, но не навсегда. Если вам нужны специфические, ресурсоемкие приложения для интенсивной работы, потолок оперативной памяти может серьезно снижать производительность.

Наконец, помимо этого, случаются и проблемы совместимости. Некоторые приложения отказываются запускаться на старых версиях macOS, а многие программы, нацеленные на ИИ и машинное обучение, требуют Apple Neural Engine. Последний доступен только на машинах, оснащенных чипом Apple Silicon — старые Intel не подойдут.

Свободное место постоянно заканчивается

Если вы не выложили побольше денег за дополнительный объем хранилища при покупке Mac, то первая проблема, с которой вы столкнетесь — это недостаток свободного места. На большинстве современных моделей нельзя просто взять и перейти на SSD, вам остается только регулярно очищать диск от ненужных файлов.

Проблемы с железом

Mac достаточно надежны, но даже самый хорошо сохранившийся экземпляр рано или поздно начнет страдать от выработки ресурса аккумулятора. Регулярно проверяйте состояние батареи. Если это единственная проблема, то аккумулятор стоит заменить. Если же вы также наблюдаете некорректную работу трекпада, графические глитчи, битые пиксели и неработающие порты, то пришла пора переходить на новую машину.

Новые модели — это большой апгрейд