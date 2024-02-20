Ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн

По данным Mediascope, в январе 2024 года продукт стал лидером среди российских и зарубежных магазинов приложений, уступая только Google Play.

RuStore активно расширяет присутствие на новых устройствах — сейчас магазин приложений доступен на ридерах, в медиацентрах, телевизорах, на планшетах. В этом году ожидается, что RuStore станет основным магазином приложений для ОС «Аврора».