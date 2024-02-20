Ученые открыли новый вид крупнейших в мире змей

Зеленые анаконды – самые тяжелые и одни из самых длинных змей в мире. Они обитают преимущественно в реках и водно-болотных угодьях Южной Америки. Новое исследование изменило представления ученых об этих пресмыкающихся, так как оказалось, что зеленые анаконды делятся на два генетически разных вида.

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Ученые из университета Нью-Мексико Хайлендс (NMHU) проанализировали образцы всех видов анаконд, собранные за территории девяти стран. Кроме того, они оценили тип и особенности среди обитания змей. Результаты показали, что между двумя популяциями анаконд существуют значительные генетические различия.

Первый вид Eunectes murinus обитает в Перу, Боливии, Французской Гвиане и Бразилии. Ему присвоили неофициальное название «южная зеленая анаконда». Второй, недавно идентифицированный вид Eunectes akayima, или «северная зеленая анаконда», встречается в Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Тринидаде, Гайане, Суринаме и Французской Гвиане.

Ученые определили, что зеленые анаконды разделились на два вида около 10 млн лет назад. Внешне они выглядят почти одинаково и обитают в одних регионах. Однако генетическое различие между ними составляет 5,5% (для сравнения, между людьми и обезьянами разница около 2%).

Открытие важно для планирования дальнейших мер по сохранению этих видов. Раньше два вида считались одним. Но разные виды могут иметь разные экологические ниши и сталкиваться с разными угрозами. Необходимо разработать индивидуальные стратегии сохранения, чтобы обеспечить будущее обоих видов, сообщает Diversity.