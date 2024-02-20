Xiaomi усложнила разблокировку китайских смартфонов

Компания Xiaomi внесла изменения в свою политику безопасности, которые затруднят разблокировку загрузчика смартфонов. Об этом сообщает Rozetked со ссылкой на обновленный документ.

Изменения связаны с выходом новой операционной системы HyperOS в конце 2023 года, которая пришла на смену MIUI. Теперь пользователи, желающие разблокировать загрузчик (bootloader), должны иметь Mi-аккаунт, созданный не менее 30 дней назад. Причем запрашивать разблокировку с одного аккаунта разрешается не чаще трех раз в год.

Кроме того, каждая заявка на разблокировку будет проверяться вручную сотрудниками Xiaomi два раза в неделю — по вторникам и четвергам с 10:00 до 16:00 по местному времени.