Realme 12 и 12+ представят 6 марта

Realme объявит о выпуске сразу двух новых смартфонов Realme 12 и 12+ уже 6 марта.

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Об этом рассказал информатор Sudhanshu Ambhore, который ранее раскрыл характеристики Realme 12+.

Модель Realme 12+ 5G также будет доступна чуть ранее на рынке Малайзии, а именно 29 февраля 2024 года.

Realme 12+ оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В устройстве используется основной модуль с тройной камерой, включающей 50-мегапиксельный объектив с OIS, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Фронтальная камера будет 16-мегапиксельной.

В основе Realme 12+ лежит процессор Dimensity 7050 от MediaTek. Смартфон сможет похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки на 67 Вт.