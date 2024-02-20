Эксперты прогнозируют слабые продажи Apple Vision Pro в России

До конца февраля в России будет реализовано не более 200 устройств Apple Vision Pro, считают аналитики онлайн-академии в сфере маркетинга MAED и онлайн-школа дизайна и технологий Bang Bang Education (обе школы входят в образовательную компанию Ultimate Education). Результаты маркетингового анализа и опроса потенциальных покупателей нового продукта от Apple имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Ожидается, что в течение 2024 года на российский рынок поступит не более 3 тыс. единиц Apple Vision Pro. Большинство покупателей (63%) планируют использовать Apple Vision Pro в основном для работы, для развлечений и просмотра медиаконтента (21%), для игр (9%) и для комбинированного использования (7%).

Согласно исследованию, с момента анонса Apple Vision Pro доля заинтересованных в покупке гаджета снизилась с 12% до 4%. Основными препятствиями для покупки являются высокая цена (72%), отсутствие русификации (11%), плохая эргономика (9%) и ограниченный функционал в России (8%).

«Интерес к новинке Apple — Vision Pro — подчеркивается ее инновационными характеристиками, стильным дизайном и высоким качеством, что традиционно привлекает внимание поклонников бренда. Маркетинговая стратегия компании, акцентирующая внимание на презентациях новой продукции как на значимых событиях в мире технологий, дополнительно усиливает этот интерес», — считает COO школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.