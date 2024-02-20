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Станцию приема космической информации откроют на Чукотке

МЧС России планирует до конца 2024 года открыть на Чукотке станцию по приему космической информации, сообщили в пресс-службе министерства.

В Анадыре до конца года планируют открыть станцию приема космической информации
© Мир 24

По словам главы ведомства Александра Куренкова, новая, пятая по счету, станция позволит прикрыть территорию Арктической зоны, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время в систему космического мониторинга МЧС России входят четыре стационарных станции приема, еще один мобильный центр возобновит работу в Якутске весной для отслеживания паводков и лесных пожаров. Также два центра мониторинга созданы совместно с «Роскосмосом».

В прошлом году в России создали систему мониторинга вечной мерзлоты. В 25-метровых скважинах установили датчики, фиксирующие температуру грунта.

Наука и техника
Александр Куренков
МЧС России
Роскосмос
Анадырь
Якутск