В Анадыре до конца года планируют открыть станцию приема космической информации

МЧС России планирует до конца 2024 года открыть на Чукотке станцию по приему космической информации, сообщили в пресс-службе министерства.

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По словам главы ведомства Александра Куренкова, новая, пятая по счету, станция позволит прикрыть территорию Арктической зоны, а также использовать ресурсы всей отечественной орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли.

В настоящее время в систему космического мониторинга МЧС России входят четыре стационарных станции приема, еще один мобильный центр возобновит работу в Якутске весной для отслеживания паводков и лесных пожаров. Также два центра мониторинга созданы совместно с «Роскосмосом».