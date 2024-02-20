Xiaomi стала лидером по доле импорта смартфонов в Россию

Доля китайских брендов смартфонов в импортных поставках в Россию в 2023 году достигла 79%. Лидером по количеству ввезенных в страну устройств стала китайская Xiaomi. Доля этого бренда в общем импорте составила почти 30% (9,1 млн шт.). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование GS Group.

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Импорт смартфонов в Россию за 2023 год увеличился на 13% до 29,5 млн штук. Импорт китайских устройств увеличился на 4 п. п. Tecno и Infinix, заняли второе и четвертое места по поставкам — 4,5 млн и 3 млн устройств, или 13,8 и 9,6% импорта соответственно.

На третьем месте в 2023 году оказался корейский Samsung, который ввёз в Россию 3,3 млн устройств — на 11% меньше, чем в 2022 году. Всего компания заняла в прошлом году 10,2% от общего рынка. Пятое место занимает Apple (2,5 млн шт.).

По данным «М.видео-Эльдорадо», доля китайских производителей достигла своего исторического максимума на российском рынке — более 75% в количественном выражении и порядка 50% в денежном. По словам представителей Ozon и Wildberries, доля китайских смартфонов выросла и составила около 80% в штучном выражении.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что прирост китайских устройств продолжится, при этом доля Apple и Samsung продолжит снижаться.

«Samsung — более быстрыми темпами, потому что он быстрее уступает долю рынка. А Apple будет сокращаться медленнее, так как у компании очень сильный бренд и многие еще не вышли за пределы экосистемы», — заключил эксперт.