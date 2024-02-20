Западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

Западные спецслужбы, включая американское ФБР и британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, пресекли деятельность хакеров LockBit. Об этом сообщает Bloomberg. Всего в операции участвовали представили 11 стран.

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Речь идет в том числе о закрытии веб-сайтов, которые использовались хакерами для платежей с помощью программ-вымогателей. Также было изъято 11 тысяч доменов, которые использовались членами LockBit для распространения программ-вымогателей.

Осенью прошлого года сообщалось об атаке LockBit на американское подразделение одного из крупнейших банков мира — китайского ICBC.