В ЕКА сообщили, когда неуправляемый спутник ERS-2 начнет падать на Землю

Неуправляемый европейский спутник дистанционного зондирования Земли European Remote Sensing 2 (ERS-2) войдет в плотные слои атмосферы планеты в среду, 21 февраля, в 19:32 по московскому времени. Время падения космического аппарата оценило Европейское космическое агентство (ЕКА).

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Ожидаемая точка входа в атмосферу Земли (на высоте около 80 километров, когда начнется разрушение космического корабля) находится недалеко от восточного побережья Африки напротив Мадагаскара.

Данные о начале неконтролируемого падения космического аппарата на планету предоставлены с неопределенностью в 4,61 часа.

«Эта неопределенность обусловлена прежде всего влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность земной атмосферы и, следовательно, на сопротивление, испытываемое спутником», — заявили в ЕКА.

Ранее ЕКА сообщило, что большая часть спутника должна сгореть в атмосфере, однако часть его может упасть на поверхность планеты.