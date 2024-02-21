В ЕКА сообщили, когда неуправляемый спутник ERS-2 начнет падать на Землю

Неуправляемый европейский спутник дистанционного зондирования Земли European Remote Sensing 2 (ERS-2) войдет в плотные слои атмосферы планеты в среду, 21 февраля, в 19:32 по московскому времени. Время падения космического аппарата оценило Европейское космическое агентство (ЕКА).
Ожидаемая точка входа в атмосферу Земли (на высоте около 80 километров, когда начнется разрушение космического корабля) находится недалеко от восточного побережья Африки напротив Мадагаскара.
Данные о начале неконтролируемого падения космического аппарата на планету предоставлены с неопределенностью в 4,61 часа.
«Эта неопределенность обусловлена прежде всего влиянием непредсказуемой солнечной активности, которая влияет на плотность земной атмосферы и, следовательно, на сопротивление, испытываемое спутником», — заявили в ЕКА.
Ранее ЕКА сообщило, что большая часть спутника должна сгореть в атмосфере, однако часть его может упасть на поверхность планеты.
Ракета Ariane 4 с космическим аппаратом ERS-2 была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане 21 апреля 1995 года. 2,5-тонный спутник располагался на солнечно-синхронной орбите высотой 800 километров и наклонением 98,5 градуса.