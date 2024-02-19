NC: Уникальный микроб обнаружили ученые в Новой Зеландии

Ученые Университета Кентербери и Уаикато в рамках совместного исследования впервые выявили эндемичный род геотермальных микроорганизмов, которые проживают только в Новой Зеландии. Данные научной работы были опубликованы в издании Nature Communications.

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Отмечается, что новый вид микроба был идентифицирован в ходе проекта «1000 источников». В процессе работы ученые изучали физические, химические и микробные составляющие множества горячих источников Северного острова.

В ходе исследования ученые выяснили, что в источниках вулканической зоны Таупо обитает термофильный род бактерий под называнием Venenivibrio. В результате анализа стало известно, что он проживает исключительно в Новой Зеландии и не упоминался в зарубежных трудах. Одним из факторов этого феномена исследователи сочли удаленность острова от других территорий, следует из материала.

Китайские исследователи из Нанкинского института геологии и палеонтологии при Академии наук Китая в северной части страны выявили существование многоклеточных окаменелостей, возраст которых составил 1,63 миллиарда лет. Данные исследования были опубликованы в научном издании Science Advances.