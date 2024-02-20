Инсайдер пообещал скорый выход новых наушников Apple

Новые беспроводные наушники AirPods 4 и AirPods Max от Apple появятся в продаже уже в 2024 году. Об этом в своем аккаунте в X (Twitter) сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

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«Apple планирует масштабное обновление AirPods, включая две модели 4-го поколения (в том числе одну с шумоподавлением) и наушники Max с USB-C, в конце 2024 года. Обновленные AirPods Pro появятся в 2025 году», – написал Гурман.

Инсайдер прикрепил к посту ссылку на свой информационный бюллетень Power On в Bloomberg от октября 2023 года, в котором описаны детали новых гаджетов. В частности, в материале заявлено, что AirPods 4 получат обновленные дизайн и анатомическую форму для лучшей посадки в ухе. Дорогая версия AirPods 4 также обзаведется системой активного шумоподавления и динамиком в кейсе для его обнаружения через приложение «Локатор» на iPhone.