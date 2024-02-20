Еврокомиссия начала расследование против TikTok

Европейская комиссия (ЕК) начала официальное расследование в отношении сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok, принадлежащего китайской Bytedance. Разбирательство связано с возможным нарушением закона о рынке цифровых услуг (DSA), который вступил в силу 17 февраля во всех странах Евросоюза. Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

Еврокомиссия намерена проверить, делает ли TikTok достаточно для защиты детей от вредоносного контента. Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что защита несовершеннолетних является главным приоритетом при применении нового закона. Чиновник отметил, что TikTok должен соответствовать DSA и играть особую роль в защите несовершеннолетних пользователей в интернете.

В Еврокомиссии считают, что TikTok применяет алгоритмы, специально настроенные на вызывание зависимости у пользователей. Также в ЕК полагают, что соцсеть нарушает требования в области верификации возраста и настроек конфиденциальности, которые установлены по умолчанию.