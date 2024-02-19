Киберэксперт озвучил способы защитить смартфон от вирусов

Чтобы защитить свой смартфон от вирусов, пользователям не рекомендуется открывать неизвестные ссылки, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов. Также он посоветовал не подключаться к сомнительным Wi-Fi-сетям.

Для безопасности лучше не переходить по ссылкам, которые вам присылают с неизвестных адресов, и не раскрывать вложения. Если даже от знакомого пришло такое письмо, перезвоните ему и спросите, что он вам отправил, — подчеркнул специалист.

Кроме того, по его словам, важно с осторожностью пользоваться общедоступными Wi-Fi сетями. Если при подключении к заслуживающим доверие сетям, например, к беспроводному интернету в транспорте, пользователь вряд ли заразит свое устройство вирусом, то бесплатный Wi-Fi в непонятном месте является поводом задуматься, насколько подключение к нему важно.

Эксперт напомнил, что в случае заражения смартфона вирусами устройство переходит под внешнее управление мошенников. В результате могут быть взломаны аккаунты пользователя в соцсетях и мессенджерах, а от его имени начнут рассылаться сообщения с просьбой отправить деньги.