Роскосмос не выполнил план по запускам в 2023 году

Генеральный директор российской госкорпорации по космической деятельности Роскосмос Юрий Борисов заявил, что в 2023 году компания не выполнила план по космическим запускам. Об этом Борисов заявил в интервью порталу Pro Космос.

По словам Борисова, в 2023 году Роскосмос планировал провести более 40 космических запусков, но осуществил только 19. Из них 17 это запуски ракет-носителей «Союз-2», а также 2 запуска «Протон-М».

«Свыше 40. Но планы всегда остаются планами. Мы и в прошлом году планировали большее количество пусков. Но, к сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу», — рассказал он.

Борисов также подчеркнул, что в дальнейшем Роскосмос приложит все усилия, чтобы исключить переносы запусков.

«Основная задача на этот год - выполнение всей пусковой программы», — подытожил он.