Asus анонсировала умную кофемашину со встроенным ИИ

Asus объявила о сотрудничестве с Hario, производителем кофемашин, для создания умной модели V60.

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Эта кофемашина будет оснащена встроенным искусственным интеллектом и позволит пользователям создавать персонализированные рецепты приготовления кофе, а также использовать рецепты от лучших барист со всего мира.

Кофемашина V60 будет оснащена V60-фильтром и системой Hario V60 для приготовления кофе. Она будет включать в себя 18 предварительно установленных рецептов приготовления кофе, а также 10 уровней потока приготовления напитка.

ITHome

Кроме того, девайс будет оснащен системой управления температурой и электронными весами, которые позволят точно настроить температуру и объем воды от 80℃ до 96℃.