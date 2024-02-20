Инсайдер назвал сроки выхода Apple Vision Pro 2

До запуска Apple Vision Pro 2 остается не менее 18 месяцев. Об этом в своем новом информационном бюллетене Power On сообщил известный инсайдер и корреспондент издания Bloomberg Марк Гурман.

По данным Гурмана, разработка MR-гарнитуры Apple второго поколения идет полным ходом. Журналист считает, что в новом устройства Apple предстоит устранить много проблем оригинального гаджета. В том числе поэтому сотрудники Apple Store сейчас подробно опрашивают покупателей Apple Vision Pro, которые решили вернуть купленное устройство в магазин.

Apple не раскрывает процент возврата Vision Pro, но, по данным Гурмана, он находится на среднем уровне или чуть выше среднего, по сравнению с другими продуктами Apple. В некоторых магазинах возвраты случаются 1-2 раза в сутки, а в других – восемь раз и более.

«Очевидно, что это небольшие цифры, и есть магазины, в которых бывали дни с одним или нулевым возвратом. Частично это связано с тем, что Vision Pro – продукт, выпускаемый небольшими партиями. Как бы там ни было, текущая ситуация не является признаком кризиса», – написал Гурман.