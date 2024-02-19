Глава NVIDIA предсказал «конец эпохи программистов»

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг высказал интересное мнение о будущем обучения на мировом правительственном саммите 2024 года.

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Его спросили, чему, по его мнению, люди должны учиться, стоя на передовом крае технологий. В ответ он заявил, что эпоха обучения программированию подходит к концу, и будущее принадлежит «жизненным наукам».

Хуанг Ренхунь отметил, что тенденция учить всех программировать быстро устаревает, поскольку технологии делают программирование более доступным. Он назвал это «чудом искусственного интеллекта», которое уменьшает технологический разрыв в программировании.

На вопрос о выборе профессии для обучения, если бы он мог вернуться назад, Хуанг высказался в пользу жизненных наук.