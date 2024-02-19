В России кратно выросли продажи коробочных версий Windows и Office 365

В 2023 году российские пользователи проявили повышенный интерес к лицензионным копиям Microsoft Windows и Office 365, которые можно приобрести на онлайн-платформах. Рост спроса во многом был обусловлен популярностью коробочных версий программного обеспечения, в которых ключи активации предоставляются на дисках или флэш-картах. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на ретейлеров.

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В WildBerries сообщили, что в 2023 году половина продаж программного обеспечения пришлась на различные версии Windows. В »Яндекс Маркете» среди издателей ПО лидирует Microsoft, а самым продаваемым продуктом в этой категории являются ключи активации Office 365.

Ретейлеры также отметили значительный рост спроса на коробочные издания программ. Так, в WildBerries сообщили, что в 2023 году на их сайте было продано около 170 тыс. таких копий, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Количество проданных цифровых ключей активации увеличилось в 16 раз и составило 5,5 тысячи.

Рост спроса на ключи и коробочные версии также отметили в »М.видео-Эльдорадо» и «Авито». В «М.видео-Эльдорадо» продажи программного обеспечения в цифровом формате выросли на 25%, а на «Авито» – на 53%.