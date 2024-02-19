Eutelsat урежет группировку OneWeb второго поколения

По решению оператора бюджет группировки OneWeb второго поколения будет урезан примерно на треть. Компенсировать урезание группировки предлагается за счет использования геостационарных космических аппаратов Eutelsat.

Ранее издание сообщило, что системе широкополосного спутникового интернета OneWeb до второй половины 2024-го не удастся обеспечить глобальное покрытие Земли, несмотря на то, что развертывание соответствующей спутниковой группировки было завершено почти год назад.