Eutelsat урежет группировку OneWeb второго поколения

В ноябре прошлого года SpaceNews отмечало, что Великобритания захотела убедить Европейский союз отказаться от планов развертывания спутников Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (IRIS²) в пользу размещения полезной нагрузки на космических аппаратах OneWeb второго поколения.