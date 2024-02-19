Представлен смарфтон ZTE Libero Flip с гибким дисплеем

Компания ZTE в партнерстве с японским производителем Y!mobile представила Libero Flip, вертикальный складной смартфон с поддержкой 5G. Это инновационное устройство оснащено чипсетом Snapdragon 7 Gen 1, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и двойной основной камерой.

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Особенности

Libero Flip оснащён 6,9-дюймовым основным дисплеем с разрешением 2790×1188 пикселей. Также имеется дополнительный 1,43-дюймовый круглый экран (466×466 пикселей), который поддерживает ряд функций, включая использование камеры для селфи, отслеживание шагов, обновления погоды и управление воспроизведением музыки. Работает гаджет на базе SoC Snapdragon 7 Gen 1. Смартфон поставляется с одной конфигурацией хранилища: 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Libero Flip получил двойную основную камеру:

главный датчик на 50 Мп;

объектив для глубины резкости на 2 Мп.

Разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп.

Ёмкость аккумулятора достигает 4310 мАч. Аппарат поддерживает быструю зарядку QC4+/PD3.0 мощностью 33 Вт. Полностью зарядить устройство можно за 73 минуты. Для безопасной разблокировки Libero Flip оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица.

Благодаря поддержке Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и функциональности NFC, совместимой с FeliCa, Libero Flip предлагает полный набор возможностей подключения. Имеется также степень защиты от воды и пыли по стандарту IP42. Толщина устройства составляет 7,3 мм в разложенном виде (15,5 мм в сложенном), вес – 214 грамм.

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