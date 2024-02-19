В WhatsApp появился более удобный способ просмотра статусов

В последней бета-версии WhatsApp для Android с номером сборки 2.24.4.23 была добавлена обновленная вкладка «Статус», призванная улучшить взаимодействие людей с этим форматом контента. Об этом сообщает издание GizmoChina.

«Статусы» – это вертикальные видеоролики и фотографии, которые могут публиковать пользователи WhatsApp в своих профилях. Статусы являются аналогом историй из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Обновленный интерфейс значительно изменяет их отображение. В отличие от предыдущего варианта, новый дизайн использует более интуитивно понятный подход. Теперь все новые статусы собираются во вкладке «Обновления», которая возглавляет список чатов. Раньше для просмотра статусов нужно было переходить в профиль каждого пользователя отдельно.

Как пишет GizmoChina, редизайн был предложен в ответ на отзывы пользователей, которые отметили неэффективность и отсутствие интуитивности в предыдущем варианте.