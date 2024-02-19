Раскрыты характеристики нового смартфона Tecno

Tecno готовится представить смартфоны серии Pova 6 на MWC 2024. Одно из устройств новой линейки перед скорым анонсом появлялось в базе данных сертификационного агентства Малайзии SIRIM. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Tecno Pova 6, который в SIRIM получил код сертификации L17, является частью линейки, которая также включает Tecno Pova 6 Neo и Pova 6 Pro 5G. Последние два устройства имеют кодовые обозначения L16 и L19 соответственно и уже появились в базах данных сертификационных агентств других стран.

Хотя база данных SIRIM не раскрыла характеристики Tecno Pova 6, из сертификационных карточек L16 и L19 можно предположить, что новинка получит аккумулятор емкостью 6000 мАч, а также поддержку быстрой зарядки мощностью до 70 Вт.

Pova 6 Pro 5G также недавно появился в списке консоли Google Play. В листинге указано, что смартфон оснащен дисплеем Full HD+, имеет 12 ГБ оперативной памяти и чипсет Dimensity 6080. «Из коробки» новинка будет работать под управлением новейшей операционной системы Android 14.