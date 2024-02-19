На одной ракете можно будет запустить сразу 44 спутника «Марафон-IoT»

На одной ракете можно запустить сразу 44 российских спутника для интернета вещей системы «Марафон-IoT». Об этом со ссылкой на издание «Сибирский спутник» компании «Решетнев» сообщает ТАСС.

Указанная возможность достигается благодаря конфигурации платформы, в рамках которой применены технические решения, позволяющие обеспечить серийное производство космических аппаратов. В дальнейшем компания на базе платформы планирует создавать спутники микрокласса массой до ста килограммов.

Ранее в госкорпорации «Роскосмос» заявили, что запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей серии «Марафон-IoT», которая входит в проект «Сфера», перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения.