Samsung представила наушники в стиле панды с мягким корпусом

Компания Samsung представила в Южной Корее новую версию наушников Galaxy Buds 2 Pro – Twin Bao. Twin Bao – это специальное издание, созданное в честь недавнего рождения детенышей панды Хуэй Бао и Руй Бао в тематическом парке Samsung Everland. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Twin Bao представляют собой Galaxy Buds 2 Pro с чехлом из мягкой ткани в виде головы панды. Samsung создала две версии: к черным наушникам прилагается именной чехол Руй Бао, а к белым – Хуэй Бао. Отмечается, что у пользователей есть возможность купить чехлы отдельно, если они уже пользуются Galaxy Buds 2 Pro.

Имена детенышей означают «сияющее сокровище» (Хуэй Бао) и «мудрое сокровище» (Руй Бао). Чехлы Twin Bao тщательно повторяют уникальные черты морд панд. Например, у Хуэй Бао нос шире, чем у Руй Бао.

Забавное издание Galaxy Buds 2 Pro будет продаваться исключительно в Южной Корее по цене 195 000 вон (примерно 13,5 тыс. руб.) с 21 февраля 2024 года. Покупка только чехлов обойдется в 42,9 тыс. руб. (примерно 3 тыс. руб.).