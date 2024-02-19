Парниковые газы охладили атмосферу над Антарктидой

Ученые из Бременского университета (Германия) выявили в Антарктиде «антипарниковый» эффект. Рост количества углекислого газа и метана в атмосфере вызвал небольшое охлаждение.

Давно известно, что парниковые газы нагревают планету. Этот фундаментальный механизм признан основной движущей силой глобального потепления. Однако в редких случаях эти газы могут оказывать охлаждающее действие, излучая в космос тепло из верхних слоев атмосферы.

Ученые смоделировали будущие изменения температуры в Арктике и Антарктиде с учетом растущих уровней углекислого газа и метана. Результаты показали, что на разных полюсах возникли противоположные реакции.

Так, при текущей концентрации парниковых газов в Арктике произошло потепление на 0,42 К, а в Антарктиде – похолодание на 0,01 К. При удвоении концентрации в Арктике наблюдалось потепление во всей тропосфере, в Антарктиде – только в низких слоях на высоте нескольких сотен метров над поверхностью.

Ученые пришли к выводу, что такие различия обусловлены высокой влажностью. Антипарниковый эффект возникает в сухой Антарктиде и не наблюдается в более влажной Арктике. Это может объяснить, почему Антарктида остается относительно устойчивой к глобальному потеплению. Однако в будущем, когда атмосфера в регионе также станет более влажной, антипарниковый эффект может пропасть, сообщает Geophysical Research Letters.

Причины антипарникового эффекта до сих пор мало изучены. Это явление показывает, насколько сложна климатическая система Земли, подчеркнули ученые.