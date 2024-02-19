В Новой Зеландии обнаружен уникальный микроб

Ученые Университета Кентербери и Уаикато впервые идентифицировали эндемичный род геотермальных микроорганизмов, обитающих в Новой Зеландии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Новый микроб был обнаружен в рамках проекта «1000 источников», в ходе которого было изучено химическое, физическое и микробное биоразнообразие тысячи горячих источников Северного острова.

Было установлено, что в горячих источниках вулканической зоны Таупо распространен термофильный род бактерий Venenivibrio. Ожидалось, что он обитает в других геотермальных источниках по всему миру, но анализ баз данных не выявил никаких упоминаний за пределами Новой Зеландии.