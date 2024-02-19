Meizu прекратит выпускать смартфоны

Компания Meizu прекращает разработку смартфонов и сосредоточится исключительно на проектах, связанных с искусственным интеллектом.

Meizu стремится стать лидером в этой области. Для достижения цели компания планирует перестроить свою операционную систему Flyme OS, чтобы беспрепятственно интегрировать возможности искусственного интеллекта. Китайская компания намерена сотрудничать с глобальными экспертами и организациями в области искусственного интеллекта, такими как OpenAI, чтобы использовать последние достижения в области технологий искусственного интеллекта.

В планах Meizu в течение следующих 3-х лет выпустить 6 аппаратных продуктов, ориентированных на ИИ. Это включает в себя представление их первого устройства AI в 2024 году. А кульминацией станет выпуск AI Device PRO в 2026 году.

Несмотря на такое смещение акцентов, Meizu уверяет своих клиентов, что существующие продукты и услуги в переходный период останутся неизменными. Это означает, что такие популярные софтверные продукты компании, как Flyme OS, Flyme Auto, Flyme AR, MYVU, PANDAER и Boundless Intelligence, останутся доступными.