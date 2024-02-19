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Борисов заявил, что «Роскосмос» планирует запустить в 2024 году более 40 ракет

«Роскосмос» планирует запустить в 2024 году более 40 ракет в космос. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«Роскосмос» планирует запустить в 2024 году более 40 ракет
© ТАСС

«Свыше 40 (запусков. — RT)», — заявил он в интервью порталу Pro Космос.

Борисов добавил, что «планы всегда остаются планами», «Роскосмос» не смог полностью выполнить пусковую программу в прошлом году.

Ранее грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю «Звезда».

Наука и техника
Юрий Борисов
Роскосмос