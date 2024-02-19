Борисов заявил, что «Роскосмос» планирует запустить в 2024 году более 40 ракет
«Роскосмос» планирует запустить в 2024 году более 40 ракет в космос. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
«Свыше 40 (запусков. — RT)», — заявил он в интервью порталу Pro Космос.
Борисов добавил, что «планы всегда остаются планами», «Роскосмос» не смог полностью выполнить пусковую программу в прошлом году.
Ранее грузовой космический корабль «Прогресс МС-26» пристыковался к российскому модулю «Звезда».