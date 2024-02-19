В России нашли кости неизвестного плезиозавра юрского периода

Кости неизвестного плезиозавра юрского периода нашли в Ульяновской области
Останки юрского плезиозавра были найдены на территории геопарка «Ундория» Ульяновской области. Он относится к неизвестному науке виду, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.
Необычную находку сделали в 2023 году туристы из Москвы. В настоящее время с окаменелостями работают сотрудники Ундоровского палеонтологического музея.
Специалисты отметили, что останки хорошо сохранились. В будущем они войдут в экспозицию Ундоровского музея.
Плезиозавры – вымершие пресмыкающиеся, обитавшие в соленых водоемах. Их расцвет пришелся на юрский и ранний меловой период. Останки плезиозавров находили на всех континентах Земли, включая Антарктиду.
Ранее сообщалось, что останки гигантских древних рептилий нашли на Таймыре. Около 100 млн лет назад на севере Сибири располагалось теплое море, благоприятное для холоднокровных существ.