В России нашли кости неизвестного плезиозавра юрского периода

Останки юрского плезиозавра были найдены на территории геопарка «Ундория» Ульяновской области. Он относится к неизвестному науке виду, сообщил губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале.

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Необычную находку сделали в 2023 году туристы из Москвы. В настоящее время с окаменелостями работают сотрудники Ундоровского палеонтологического музея.

Специалисты отметили, что останки хорошо сохранились. В будущем они войдут в экспозицию Ундоровского музея.

Плезиозавры – вымершие пресмыкающиеся, обитавшие в соленых водоемах. Их расцвет пришелся на юрский и ранний меловой период. Останки плезиозавров находили на всех континентах Земли, включая Антарктиду.