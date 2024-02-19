$92.41-0.1499.49+0.14
Войти в почту

В «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов назвал Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) основным виновником переноса пусков российских ракет в 2023 году. С таким заявлением он выступил в интервью для портала ProKosmos.

В «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет
© Газета.Ru

По словам Борисова, в корпорации работают над "расшивкой" узких мест, к главным из которых относится этот институт.

"Если до 2023 года они выпускали в среднем в год два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, то в прошлом году произвели уже больше десяти", - рассказал он.

Задачей "Роскосмоса" на 2024 год он назвал обеспечение ритмичной работы корпорации, "чтобы исключить переносы запуска спутников".

"Основная задача на этот год – выполнение всей пусковой программы. По сути дела, она и определяет финансово-экономическое положение отрасли", - подчеркнул он.

До этого Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX нужен рынок.

Наука и техника
Юрий Борисов
НИИ ТП
SpaceX
Роскосмос
26
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости