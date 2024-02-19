В «Роскосмосе» нашли виновников переноса пусков ракет

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов назвал Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП) основным виновником переноса пусков российских ракет в 2023 году. С таким заявлением он выступил в интервью для портала ProKosmos.
По словам Борисова, в корпорации работают над "расшивкой" узких мест, к главным из которых относится этот институт.
"Если до 2023 года они выпускали в среднем в год два-три комплекта приборов для обеспечения космических пусков, то в прошлом году произвели уже больше десяти", - рассказал он.
Задачей "Роскосмоса" на 2024 год он назвал обеспечение ритмичной работы корпорации, "чтобы исключить переносы запуска спутников".
"Основная задача на этот год – выполнение всей пусковой программы. По сути дела, она и определяет финансово-экономическое положение отрасли", - подчеркнул он.
До этого Борисов заявил, что для создания российского аналога компании SpaceX нужен рынок.