Представлена новая версия того, что происходит с душой после смерти

Ученые рассказали, что происходит с душой после смерти
Ученые выдвинули новую версию того, что происходит с душой, или сознанием человека после смерти. Так, по мнению экспертов Стюарта Хамероффа и Роджера Пенроуз из США, когда человек умирает, его сознание создает собственную реальность и остается там.
Их гипотезу поддержал Сэм Парниа из Великобритании. Он уверен, что после смерти тела, сознание продолжает жить.
Свое мнение он подкрепляет словами людей, которые пережили клиническую смерть.
«Люди испытывают огромное чувство покоя, комфорта и радости, когда переживают смерть. Они могут описывать ощущение реальной встречи с умершими родственниками, друзьями. Я думаю, что мы начинаем понимать, что у нас есть универсальный опыт смерти», - сказал он.
Он также верит в бессмертие души людей.