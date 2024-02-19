Разработчик поделился секретами экономии места в хранилище WhatsApp

Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации) может достаточно сильно загрузить память телефона, что приведет к сбоям в его работе, поэтому нужно регулярно очищать историю сообщений. Как это правильно сделать, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

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По его словам, пользователям доступен выбор, как именно удалить ненужную информацию: отдельно по каждому чату или сразу все фото и видео.

«Чтобы удалить лишние данные в каждом чате индивидуально, нужно в выбранном диалоге нажать на информацию о пользователе и выбрать раздел «Медиа». Там можно удалить все файлы или выбрать часть из них», - пояснил разработчик.

Также информацию можно удалить через вкладку «Настройки» в разделе «Данные и хранилище», выбрав «Управление хранилищем».

При этом владельцам iPhone доступно удаление объектов по категориям. Также они могут видеть, в каких именно чатах больше всего файлов и сколько места они занимают.

Также можно запретить автоматическое сохранение всех файлов, чтобы не допускать замедления работы смартфона и сбоя в работе приложений.

Ранее разработчики WhatsApp* внедрили в приложение новые полезные функции. В частности, речь идет о появлении для владельцев и администраторов каналов возможности делиться голосовыми сообщениями. Кроме того, количество администраторов канала выросло до 16 человек.