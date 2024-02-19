Разработчик поделился секретами экономии места в хранилище WhatsApp
Мессенджер WhatsApp* (принадлежит Meta, запрещенной в России экстремистской организации) может достаточно сильно загрузить память телефона, что приведет к сбоям в его работе, поэтому нужно регулярно очищать историю сообщений. Как это правильно сделать, рассказал агентству «Прайм» руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
По его словам, пользователям доступен выбор, как именно удалить ненужную информацию: отдельно по каждому чату или сразу все фото и видео.
«Чтобы удалить лишние данные в каждом чате индивидуально, нужно в выбранном диалоге нажать на информацию о пользователе и выбрать раздел «Медиа». Там можно удалить все файлы или выбрать часть из них», - пояснил разработчик.
Также информацию можно удалить через вкладку «Настройки» в разделе «Данные и хранилище», выбрав «Управление хранилищем».
При этом владельцам iPhone доступно удаление объектов по категориям. Также они могут видеть, в каких именно чатах больше всего файлов и сколько места они занимают.
Также можно запретить автоматическое сохранение всех файлов, чтобы не допускать замедления работы смартфона и сбоя в работе приложений.
Ранее разработчики WhatsApp* внедрили в приложение новые полезные функции. В частности, речь идет о появлении для владельцев и администраторов каналов возможности делиться голосовыми сообщениями. Кроме того, количество администраторов канала выросло до 16 человек.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.