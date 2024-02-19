Разработчики Google Chrome тестируют новую функциональность, которая должна блокировать кибератаки на домашние сети через браузер. В версии Chrome 123 её планируют запустить в режиме «только предупреждать».

Основная цель — нивелировать атаки на домашние устройства вроде принтеров, маршрутизаторов и т. п. Как правило, пользователи считают, что такие устройства защищены, хотя на деле всё иначе.

«Нововведение поможет предотвратить действия вредоносных веб-сайтов, владельцы которых нацелены на устройства и службы во внутренних сетях пользователей», — пишет Google.

Получившая имя «Private Network Access protections» функциональность будет выполнять ряд проверок при попытке одного ресурса переадресовать пользователя на другой сайт внутри частной сети.

Проверки будут включать отправку предварительного запроса, который должен показать допускает ли конечный сайт доступ с публичного ресурса через определённые запросы — CORS.

Девелоперы Google Chrome привели пример: размещённый на общедоступном сайте ифрейм HTML, реализующий атаку вида CSRF и изменяющий с её помощью конфигурацию DNS на маршрутизаторе в локальной сети.

<iframe href=«https://admin:admin@router.local/set_dns?server1=123.123.123.123»></iframe>