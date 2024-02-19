Луноход Intuitive Machines сделал фото Земли

Луноход Nova-C компании Intuitive Machines, получивший меткое название Odysseus, не только находится на пути к Луне, на которую он прилунится 22 февраля, но и уже передал захватывающие изображения Земли.

© Intuitive Machines

Первая партия снимков, опубликованная сегодня в X (бывший Twitter), рисует картину успешного путешествия «Одиссеи». Виден портрет нашей голубой планеты — свидетельство мощной системы камер аппарата. Серия также включает «селфи», демонстрирующие дизайн шасси, и даже запечатлела отлетающую вторую ступень SpaceX Falcon 9, уменьшающуюся вдали.

Intuitive Machines

Помимо визуальных удовольствий, компания Intuitive Machines подтвердила через X, что Odysseus находится в «отличном состоянии», превосходя ожидания и успешно проходя важнейшие этапы, такие как запуск двигателя. Этот подвиг знаменует собой исторический момент — «первое в истории зажигание в космосе двигателя на жидком метане и жидком кислороде».