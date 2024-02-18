Названа причина сбоя в Telegram

Сбой в работе Telegram вызван проблемой с функционированием внутренней инфраструктуры мессенджера. Проблемы наблюдались в нескольких странах, рассказали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора, пишет РИА «Новости».

В Центре пояснили, что специалисты зафиксировали массовый сбой.

«Предварительно он вызван проблемой с работой внутренней инфраструктуры сервиса. Проблема затронула ряд стран, включая Россию», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сервис Downdetector в районе 14:08 мск зафиксировал массовый сбой в работе Telegram .