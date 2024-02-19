Раскрыты характеристики нового бюджетного смартфона Samsung

В сети появились официальные промо-материалы Samsung, которые раскрыли подробности о будущем недорогом смартфоне компании Galaxy F15. Об этом сообщает издание Smartprix.

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Телефон будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, что сделает его более мощным, чем Galaxy A15 с чипсетом Dimensity 720. Также Galaxy F15 получит аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки на 25 Вт с портом USB-C.

Из промо-материалов также следует, что новинка получит тройной блок камер. Хотя в Smartprix не раскрыли характеристики модулей, скорее всего, набор будет включать в себя широкоугольную камеру, сверхширокоугольную камеру и макрокамеру.

Ожидается, что Galaxy F15 будет получать обновления Android до 2027 года, а также патчи безопасности до 2029 года.

Другая деталь, которая стала известна из утечки, гласит, что Galaxy F15 имеет поддержку функции Voice Focus. Voice Focus – это опция на базе ИИ, которая отсекает фоновые шумы во время телефонного разговора и делает голос пользователя более различимым для собеседника.

Характеристики дисплея неизвестны, но ожидается, что Galaxy F15 будет иметь 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц.