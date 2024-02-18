В работе Telegram произошел массовый сбой. В воскресенье днем мессенджер перестал работать в России и других странах. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector и многочисленные жалобы пользователей.

«Telegram – сбой. Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса», — сказано на сайте Downdetector.

По данным сервиса, проблемы начались около 14:08 по Москве. Наблюдаются перебои в работе и мобильного приложения и веб-версии.

В соцсетях сообщения о неполадках поступают из Иркутска, Казани, Курска, Костромы, Москвы, Новороссийска, Петербурга, Симферополя, Нижнего Новгорода, Нефтекамска, Уфы, Челябинска и других городов России.

«В Telegram случился масштабный сбой Не грузятся чаты, сообщения, картинки и видео. Какая ситуация у вас?» — пишут пользователи.