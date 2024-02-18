В Apple Watch появится датчик для анализа пота пользователя

Американское издание PatentlyApple со ссылкой на Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) сообщило об очередном патенте Apple. На этот раз речь идёт о датчике пота в смарт-часах Apple Watch.

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Согласно патенту, часы будут анализировать объём потоотделения и состав физиологической жидкости для сбора показателей здоровья и физической активности. К примеру, датчик пота может предоставлять информацию об уровне потери влаги в ходе тренировки.