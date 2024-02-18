Для Apple Vision Pro вышло первое VR-порно

Сексуальный преподаватель Кеннет Плэй и порноактриса Джоанна Энджел выпустили серию порнографических видеороликов Spatial Sex Ed, снятых специально для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Об этом сообщает издание Vice.

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По умолчанию Apple Vision Pro не поддерживает популярные форматы VR-видео, однако гарнитура умеет воспроизводить специальный формат Spatial. Наиболее простым на текущий момент способом записи Spatial-видео является запись видео на iPhone 15. Именно при помощи этого смартфона Плэй и Энджел и сняли свои ролики.

Spatial Sex Ed содержит несколько клипов о разных сексуальных практиках. Как минимум одно видео посвящено обучению сквирту. Особое внимание в нем уделено отслеживанию возбуждения женщины при помощи сокращения мышц вагины.

Весь отснятый контент доступен для бесплатного просмотра на официальном сайте Кеннета Плэя. Несмотря на то, что сериал Spatial Sex Ed был снят специально для Apple Vision Pro, его также можно воспроизвести на гарнитуре Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest 3.