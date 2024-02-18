Появилась первая информация о будущем смартфоне Realme 12 Lite

Издание GizmoChina привело инсайдерскую информацию о новом смартфоне Realme 12 Lite.

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Известно, что в базе данных IMEI это устройство значится под номером RMX3890, который также относится и к Realme C67. По мнению издания, это говорит о том, что Realme 12 Lite — ребрендинг модели C67.

Сообщается, что новая модель получит SoC Snapdragon 685, экран диагональю 6,72" IPS LCD с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Realme 12 Lite должен быть оснащён двойной 50 Мп и 8 Мп фронтальной камерами. О программной «начинке» известно, что модель получит Android 13 и собственную оболочку Realme — UI 4.0. Также известно о том, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.