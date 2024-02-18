Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"

Все более частые нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности, заявили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ, сообщает Science Advances.

Это происходит из-за глобального потепления. Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных «горячих точках» в Африке и Южной Азии. Согласно исследованию, ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами. Более того, насекомые все чаще «нападают» на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например, на Индию и Марокко. Такие синхронные нашествия несут большую угрозу для всего мира.

Ученые указали, что поскольку и Африка, и Южная Азия являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности. Пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек.

Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев.