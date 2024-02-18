Ученые забили тревогу из-за разрушительного "вторжения"
Все более частые нашествия саранчи угрожают мировой продовольственной безопасности, заявили сингапурские и китайские ученые Синьюэ Лю, Дунсяо Чжан, Сяоган Хэ, сообщает Science Advances.
Это происходит из-за глобального потепления. Рост средней температуры и повышение числа осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных «горячих точках» в Африке и Южной Азии. Согласно исследованию, ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами. Более того, насекомые все чаще «нападают» на несколько удаленных друг от друга стран одновременно, например, на Индию и Марокко. Такие синхронные нашествия несут большую угрозу для всего мира.
Ученые указали, что поскольку и Африка, и Южная Азия являются важными житницами всего мира, одновременные нашествия саранчи могут привести к тяжелым неурожаям, которые угрожают мировой продовольственной безопасности. Пустынная саранча Schistocerca gregaria регулярно наносит урон сельскому хозяйству в различных регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Рой площадью около одного квадратного километра включает 80 миллионов насекомых и способен за день съесть столько урожая, сколько хватит для пропитания 35 тысяч человек.
Гидроклиматические условия играют огромную роль в жизни пустынной саранчи: ее яйцам требуется умеренная влажность, а полетным мускулам необходим достаточный прогрев.
Более одной пятой пар стран с высоким риском сталкивались с пространственно синхронизированными рисками, связанными с саранчой, в период с 1985 по 2020 годы, когда доминировали одновременные ветры или наводнения. Отдельные виды саранчи более склонны заселять засушливые районы, пострадавшие от сильных дождей. Пространственное распространение саранчи сильно зависит от изменчивости климата. Потепление климата приведет к повсеместному увеличению вспышек саранчи, что создаст дополнительные проблемы для глобальной координации борьбы с насекомыми.