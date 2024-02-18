Kикина и Федяев могут не стать Героями России из-за полета на Crew Dragon

Российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев могут не получить звание Героя РФ. Таким мнением с РИА Новости поделился историк космонавтики Александр Железняков.

Он напомнил, что Денису Матвееву и Сергею Корсакову, которые летали на Международную космическую станцию (МКС) в 2022 году, было присвоено звание Героя России.

"Я думаю, что какие-то награды они получат, но маловероятно, что героя России. Это связано с тем, что полеты на американских кораблях Crew Dragon у нас котируются несколько иначе, чем полеты на "Союзах". Поэтому награды будут, но не столь весомые", - объяснил эксперт.

В качестве примера Железняков привел Бориса Морукова, которого в сентябре 2000 года на МКС доставил шаттл "Атлантис". Он находился на орбите 11 дней и больше не летал. И звание героя России ему не присвоили.