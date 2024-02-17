В России решили возродить один бренд смартфонов

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) зарегистрировали три новых смартфона российского бренда Highscreen, сообщил портал Mobiltelefon.

© Unsplash

Заявителем оказалась компания «СМИ Холдинг», также известная как «Суверенная мобильная инициатива». В нотификации указаны три смартфона под брендом Highscreen: 13M, 13 Max5 и 13 Lite. В настоящее время неизвестно, какими будут характеристики смартфонов, а также какие на них будут установлены операционные системы.

Отмечается, что на новинках, скорее всего, не будет доступен Google Play, поскольку из-за санкционных ограничений российские производители не могут использовать сервисы Google на своих устройствах. Предполагается, что производитель выберет Android с магазином приложений RuStore либо отечественную систему «Аврора».

Владеющая брендом Highscreen компания «Вобис Компьютер» первой представила на российском рынке Android-смартфон в 2009 году. Модель Highscreen PP5420 имела трехдюймовый дисплей, камеру на 3 мегапикселя и операционную систему Android 1.5.